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США запускають програму, яка дозволить американцям спонсорувати біженців – Блінкен

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки запускають програму Welcome Corps, яка дозволить американцям фінансово спонсорувати біженців, які тікають від війни.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, назвавши програму “найсміливішою інновацією в розселенні біженців за чотири десятиліття”.

–  Ця ініціатива дозволить американцям безпосередньо підтримувати біженців і демонструвати найкращу американську гостинність і щедрість, – сказав він.

Відповідно до програми, групи щонайменше з п’яти осіб, які проживають у США, отримають можливість спонсорувати біженців, якщо вони зберуть $2 275 на кожну людину, пройдуть перевірку біографічних даних і створять план підтримки біженців.

Спонсорські групи відіграватимуть роль традиційних агенцій з переселення протягом принаймні 90 днів після прибуття біженця.

Вони допомагатимуть новоприбулим отримати житло та інші основні потреби, зокрему їжу, медичні послуги, освіту та державні пільги, на які вони мають право.

Держдеп США сподівається залучити 10 тис. приватних спонсорів для переселення щонайменше 5 тис. біженців протягом першого року роботи Welcome Corps.

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