Україна та Швейцарія узгодили підтримку першочергових заходів із відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень під час російської атаки в ніч на 15 червня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Зеленський про відновлення Києво-Печерської лаври

– Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови, – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що наразі триває підготовка до повного відновлення собору. До цієї роботи, зокрема, залучені Міністерство культури України та Міністерство закордонних справ.

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– Нещодавно під час зустрічі з президентом Швейцарії ми домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення, і важливо, щоб і повний результат був належним чином забезпечений, – наголосив глава держави.

Також Клименко поінформував президента про роботу ДСНС та інших підрозділів системи МВС України, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів у різних регіонах країни.

– Окремо обговорили завдання підрозділів Національної гвардії України, Нацполу та Державної прикордонної служби у захисті нашої держави на фронті. Була доповідь і по організації охорони північних ділянок державного кордону України, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, ще майже 40 осіб отримали поранення.

Окрім численних пошкоджень житлових будинків, удару зазнала і Києво-Печерська лавра.

У результаті прямого влучання на території об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО спалахнула масштабна пожежа.

Вогонь охопив дах Успенського собору, який зазнав значних пошкоджень.

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