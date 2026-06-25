Президент Володимир Зеленський затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання держави-агресорки до завершення війни.

Про це глава держави повідомив після доповіді т. в. о. голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Що відомо про 40-денну операцію впливу на Росію

Під час доповіді йшлося про план далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності.

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Мова також йшла про результати роботи Служби безпеки України, зокрема Центру спеціальних операцій Альфа на фронті.

– Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресорки заради спонукання до закінчення війни, – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники щодо захисту українських позицій на фронті завдяки використанню безпілотників різних типів.

За словами глави держави, ЦСО Альфа посідає провідні позиції за результатами ураження особового складу та техніки російських окупаційних сил.

– Окремо обговорили виклики у внутрішній безпеці України. Вдячний за захист нашої держави і українців, – наголосив президент.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України з професійним святом.

Президент зазначив, що від початку повномасштабної війни спецпризначенці Альфи знищили тисячі одиниць російської військової техніки та завдали значних втрат армії РФ.

Також Зеленський повідомив, що на рахунку бійців підрозділу — до 20% усіх втрат ворожої піхоти.

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