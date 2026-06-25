Вибухи в Києві пролунали ввечері 25 червня. Працює протиповітряна оборона, є загроза балістики.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 25 червня: які наслідки

– Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – наголосив мер.

Пізніше Кличко додав, що в Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території. Сталося загоряння складського приміщення.

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Екстрені служби прямують на місце.

О 20:57 Повітряні сили попереджали про ракету, що прямує в бік Києва.

Ще одне попередження про ракетну небезпеку було о 21:04.

Нагадаємо, вночі проти 18 червня в Києві та області лунали вибухи. Ворог спрямував на столицю балістичні ракети та дрони.

Унаслідок вибухів у Вишгородському районі пошкоджено приміщення ангару, а у Бориспільському районі пошкодження зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.

Інформація про постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 583-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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