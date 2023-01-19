Сягне сотень: Литва про майбутнє рішення з Рамштайну щодо танків Україні

Січень, 19 в 20:20

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну під час зустрічі міністрів оборони у п’ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це він сказав у коментарі агентству Reuters, передає The Guardian.

— Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно, – сказав він.

За словами Анушаускаса, загальна кількість бронетехніки, про яку оголосять на завтрашній зустрічі, сягне сотень.

Зараз дивляться

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава очікує на передачу Україні близько 100 танків від європейських партнерів.

19 січня газета Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах повідомила, що німецькі оборонні компанії готові поставити в Україну понад 100 бойових танків, включаючи німецькі танки Leopard і відремонтовані британські танки Challenger.

Видання зазначає, що це дозволило б передати Києву танки, не скоротивши при цьому власні запаси Бундесверу. Окрім того зазначалося, що Німеччина може відправити в Україну танки Leopard 2, які спочатку призначалися для Чехії і Словаччини.