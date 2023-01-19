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Сягне сотень: Литва про майбутнє рішення з Рамштайну щодо танків Україні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Leopard 2
Фото: Depositphotos

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну під час зустрічі міністрів оборони у п’ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це він сказав у коментарі агентству Reuters, передає The Guardian.

— Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно, – сказав він.

За словами Анушаускаса, загальна кількість бронетехніки, про яку оголосять на завтрашній зустрічі, сягне сотень.

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Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава очікує на передачу Україні близько 100 танків від європейських партнерів.

19 січня газета Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах повідомила, що німецькі оборонні компанії готові поставити в Україну понад 100 бойових танків, включаючи німецькі танки Leopard і відремонтовані британські танки Challenger.

Видання зазначає, що це дозволило б передати Києву танки, не скоротивши при цьому власні запаси Бундесверу. Окрім того зазначалося, що Німеччина може відправити в Україну танки Leopard 2, які спочатку призначалися для Чехії і Словаччини.

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Джерело: The Guardian
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