Швейцарія готова віддати Україні заморожені активи РФ, але для цього потрібен референдум

Січень, 20 в 13:52

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України.

Проте проти передачі активів виступають швейцарські банки, повідомляє агентство Bloomberg.

— Якщо ми серйозно хочемо допомогти відбудувати Україну, нам потрібно подумати про те, як ми будемо це фінансувати. Але це має бути зроблено правильно в межах верховенства права, — сказав він швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

Наразі Швейцарія заморозила 7,5 мільярда франків ($8,2 млрд) активів росіян. Згідно з чинним законодавством, ці активи не можуть бути конфісковані. За словами міністра, щоб змінити закон, найімовірніше, буде необхідний референдум.

Зараз дивляться Кассіс сказав, що на міжнародному рівні є “велика спільна політична воля”, але додав, що такі дії є складними. — Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, лише тому, що вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним, — сказав Кассіс. Швейцарські банки дуже критично поставилися до пропозиції. Нехтування правами власності підірвало б статус Швейцарії як фінансового центру, цитує газета NZZ слова невідомого банкіра. Ще один банків назвав це “смертною карою” для швейцарських банків. Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та використання їх для відновлення України, але проти виступають банки. Зокрема, 12 жовтня 2022 року Швейцарія приєдналася до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на “анексію” окупованих територій.

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