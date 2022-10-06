Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти РФ, який включає граничну ціну на нафту

Жовтень, 06 в 12:24

Європейський Союз у четвер, 6 жовтня, затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він включає граничну ціну на нафту.

У Єврокомісії повідомили, що цей пакет є відповіддю на триваючу ескалацію та незаконну війну Росії проти України, включно з незаконною анексією української території на підставі псевдореферендумів, мобілізації військ і відкритими ядерними погрозами.

Восьмий пакет вводить нові заборони на імпорт російської продукції на суму €7 млрд.

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— А також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку — європейських послуг і досвіду, – йдеться у повідомленні.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових товарів і обладнання, необхідних для ведення війни. Пакет також закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7.

Додатково застосовано санкції до фізичних та юридичних осіб, які причетні до російської окупації, незаконної анексії та псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, зокрема високопоставлені та військові посадові особи, а також компанії, що підтримують російські ЗС.

Обмежувальні заходи ЄС спрямовані на ключових осіб, які ухвалюють рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Додаткові експортні обмеження включають заборону експорту вугілля, включно з коксівним вугіллям, окремих електронних компонентів (в російській зброї), технічних виробів, що використовуються в авіаційному секторі, а також певних хімікатів. Додано заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів.

Обмеження на імпорт на суму майже €7 млрд включає заборону на імпорт російських готових сталевих виробів і напівфабрикатів, машин і приладів, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічні продукти та ювелірні прикраси не із золота.

Запровадження обмеження цін на нафту

Сьогоднішній пакет знаменує собою початок імплементації в межах ЄС угоди G7 щодо експорту російської нафти. Водночас заборона ЄС на імпорт російської морської нафти повністю залишається в силі.

— Це допоможе ще більше скоротити доходи Росії, водночас зберігаючи стабільність світових енергетичних ринків завдяки продовженню поставок.

Зазначається, що це також допоможе впоратися з інфляцією та підтримувати стабільність витрат на енергію.

В Єврокомісії наголосили, що цей пункт тісно координується з партнерами G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів переробки нафти після подальшого рішення Ради.

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Джерело: Єврокомісія