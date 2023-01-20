Січень, 20 в 12:58

Півострів Крим є українською територією, і Україна має право деокупувати його будь-якими засобами та за допомогою будь-якої зброї.

Про це повідомила під час брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на запитання про можливість звільнення Криму за допомогою американської зброї.

Вона нагадала про позицію США щодо Криму: що півострів є частиною України.

Зараз дивляться – Крим є частиною України. Ми давно дотримуємося цієї позиції. Ми, безумовно, підтримуємо повернення українцями своєї території будь-якими можливими способами і будь-якими засобами — яку б зброю вони не використовували, – наголосила Сінгх. Вона додала, що Вашингтон не диктує Києву умови проведення воєнних операцій, зокрема й щодо Криму. – Українці ухвалюють рішення щодо своїх операцій та про те, коли їх проводити… Якщо вони вирішать провести операцію в Криму, то в своїх кордонах. Це суверенна частина їхньої країни, яка була незаконно захоплена Росією у 2014 році. Вони мають право забрати її назад, – зазначила Сінгх. Вона запевнила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Нещодавно американський генерал Бен Годжес спрогнозував, що Україна зможе повернути Крим до кінця серпня 2023 року. Він пояснив, що без деокупації півострова Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку. Читайте Білий дім починає визнавати, що Україні необхідна зброя для ударів по Криму – NYT Джерело: Міністерство оборони США

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