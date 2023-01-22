Січень, 22 в 16:22

У Берліні російськомовні чоловіки напали на двох українських біженок.

Як повідомила пресслужба поліції міста, інцидент стався у суботу, 21 січня, в центральному районі німецької столиці.

У метро двох громадянок України 24 і 25 років почали ображати троє чоловіків, які розмовляли російською мовою.

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Коли жінки вийшли з вагона на станції Александерплац, один з чоловіків схопив молодшу українку за волосся і вдарив по голові. У конфлікт втрутилися свідки, після чого нападники втекли.

Постраждала дівчина поскаржилася на головний біль, але від допомоги медиків відмовилася.

Наразі німецька поліція розслідує цей інцидент за фактом образи та нанесення тілесних ушкоджень.