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ЄСПЛ визнав прийнятною справу України та Нідерландів проти РФ: що це означає

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Європейський суд з прав людини
Фото: Depositphotos

Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи Україна та Нідерланди проти Росії. Юридичний фронт спрямований проти країни-агресора РФ, яка розпочала повномасштабну війну.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, це перша справа щодо окупації Сходу України у 2014 році та ще одне судове рішення у притягненні РФ до міжнародної правової відповідальності.

Варто зазначити, що справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також збиття Boeing 777 рейсу MH17.

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– Хороші новини. Це рішення допоможе притягнути РФ до відповідальності за окупацію наших територій, порушення прав людини та інші злочини. І це далеко не єдина справа. Ми продовжимо системно тиснути та добивати ворога всюди. Росіяни заплатять за все, – наголошує керівник Офісу президента.

Суд визнав прийнятність справи, додає очільник Комітету з питань правової політики Денис Маслов. Це означає:

  • суд визнає контроль Росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації;
  • починаючи з 11 травня 2014 року, події на Донбасі підпадають під юрисдикцію суду;
  • ЄСПЛ перейде до розгляду справи Україна та Нідерланди проти Росії по суті.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра зазначає, що рішення Європейського суду з прав людини може стати зброєю для подальших переговорів з РФ.

На її думку, ці рішення можуть бути використаними для дипломатичного тиску на Росію, запровадження додаткових санкцій різного рівня, а також доведення відповідальності РФ щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

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