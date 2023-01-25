ЄСПЛ визнав прийнятною справу України та Нідерландів проти РФ: що це означає

Січень, 25 в 18:09

Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи Україна та Нідерланди проти Росії. Юридичний фронт спрямований проти країни-агресора РФ, яка розпочала повномасштабну війну.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, це перша справа щодо окупації Сходу України у 2014 році та ще одне судове рішення у притягненні РФ до міжнародної правової відповідальності.

Варто зазначити, що справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також збиття Boeing 777 рейсу MH17.

Зараз дивляться – Хороші новини. Це рішення допоможе притягнути РФ до відповідальності за окупацію наших територій, порушення прав людини та інші злочини. І це далеко не єдина справа. Ми продовжимо системно тиснути та добивати ворога всюди. Росіяни заплатять за все, – наголошує керівник Офісу президента. Суд визнав прийнятність справи, додає очільник Комітету з питань правової політики Денис Маслов. Це означає: суд визнає контроль Росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації;

починаючи з 11 травня 2014 року, події на Донбасі підпадають під юрисдикцію суду;

ЄСПЛ перейде до розгляду справи Україна та Нідерланди проти Росії по суті. Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра зазначає, що рішення Європейського суду з прав людини може стати зброєю для подальших переговорів з РФ. На її думку, ці рішення можуть бути використаними для дипломатичного тиску на Росію, запровадження додаткових санкцій різного рівня, а також доведення відповідальності РФ щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Читайте Важливі та своєчасні рішення: Зеленський поговорив з Шольцем після рішення про надання танків

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