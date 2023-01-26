Сенатори США закликають відправити Україні F-16 та ATACMS

Січень, 26 в 9:07

Американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус (демократи), закликали США та союзників посилити військову підтримку України.

Про це повідомляє Голос Америки.

Сенатори також привітали рішення США та Німеччини відправити в Україну танки.

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Усі троє американців нещодавно відвідали Київ і 20 січня зустрілись з президентом Володимиром Зеленським.

– Вигнання Путіна з України відповідає інтересам національної безпеки Америки, оскільки за наслідками цього конфлікту спостерігають інші джерела небезпеки, – йдеться у заяві політиків США.

Вони зазначили, що танки Leopard “добре підходять для цієї війни”, а поєднання американських та німецьких танків дасть Україні потужний військовий потенціал та можливість вигнати російських окупантів.

Окрім того, американці заявили, що українці “перевершили всі очікування, коли мова зайшла про захист своєї батьківщини та використання наданої їм військової техніки”.

Сенатори закликали адміністрацію США та союзників направити в Україну “більше вогневих засобів дальньої дії, таких як ATACMS, та винищувачів, таких як F-16 та МіГ-29”.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його європейські колеги вже почали працювати над питанням передачі Україні літаків F-16.