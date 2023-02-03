Українські військові наступного тижня розпочнуть навчання на танках Leopard 2 – FT

Лютий, 02 в 23:14

Українські солдати почнуть навчання на танках Leopard 2 наступного тижня в рамках фінансованої ЄС навчальної місії, оскільки союзники Києва хочуть залучити їх до роботи на фронті напередодні ймовірного повторного наступу Росії цієї весни.

Про це повідомляє видання Financial Times із посилання на двох анонімних чиновників, ознайомлених з подробицями цієї теми.

За даними видання, все готово для того, щоб розпочати навчання українських військових на сучасних бойових танках.

Зараз дивляться Рішення Берліна відправити Leopard 2 німецького виробництва стало переломним моментом у підтримці Заходом України, їй погодились передати велику кількість сучасних основних бойових танків НАТО. Проте це рішення, очевидно, обурило Кремль, зокрема, російський диктатор Володимир Путін попередив Захід про наслідки підтримки Києва. За його словами, РФ начебто загрожують німецькі танки, проте Leopard передали лише для захисту України та звільнення від російських загарбників. Успішна кампанія надання Україні танків надихнула деяких союзників Києва в ЄС наполягати на нових поставках передової зброї, як-от винищувачі та ракети великої дальності. Читайте Чи вдасться Україні отримати F-16: все, що відомо про поставки винищувачів

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