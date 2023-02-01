Чи вдасться Україні отримати F-16: все, що відомо про поставки винищувачів

Лютий, 01 в 16:21

Після того, як Німеччина оголосила про передання танків Leopard та дозволила реекспорт іншим країнам, Україна зосередила зусилля на отриманні західних винищувачів F-16.

Поки що західні партнери песимістичні щодо відправки ЗСУ літаків, водночас українська влада впевнена, що питання буде розблоковано.

Винищувачі F-16 для України: що говорять лідери країн-партнерів

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Польща готова, але є умова

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції 30 січня заявив, що Варшава може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

– Будь-яка повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні з країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації, – сказав він.

Німеччина досі боїться “ескалації”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після довгого і важкого прийняття рішення про передання танків Leopard 2 різко заперечив можливіть отримання Києвом винищувачів F-16.

За його словами, Берлін мотивується тим, щоб не “підвищувати ставки” і уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

Водночас голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен виступає за постачання Україні винищувачів для захисту від російських атак.

Литва закликає припинити проводити червоні лінії

Президент Литви Ґітанас Науседа рішуче закликав партнерів дати Україні нарешті сучасні винищувачі та далекобійні ракети.

– Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, тому іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проведені не нами, західними країнами, демократіями, а терористичною державою Росія, яка намагається провести їх через страх і погрози. І вона намагається їх нав’язати, – пояснив литовський лідер.

У США виключили відправлення

Так, президент США Джо Байден на запитання журналістки Голосу Америки Юлії Ярмоленко, чи нададуть США винищувачі F-16 Україні, відповів “Ні”.

У Білому домі заявили, що підтримують таке рішення президента.

Водночас, як написало видання The Washington Post, у Пентагоні зі скептицизмом поставилися до відмови постачати Україні винищувачі.

Франція дає надію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає постачання Україні бойових винищувачів, призначених для знищення літаків і безпілотних засобів противника в повітрі.

Водночас він зазначив, що постачання допустимі, якщо вони не призведуть до ескалації та не послаблять армію Франції.

Міністр ЗС Франції Себастьян Лекорню теж стверджує, що Париж не має жодних табу, які могли б стосуватися постачання F-16.

Нідерланди не виключають поставки

Прем’єр-міністр країни Марк Рютте сказав, що його країна поки що не отримувала запиту від України на постачання винищувачів.

За його словами, у підтримці України немає табу, але відправка F-16 буде “дуже великим наступним кроком, якщо справа дійде до цього”.

Що думає Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що європейські партнери вже розпочали роботу над переданням Україні винищувачів F-16.

Він зазначив, що наказав усім українським дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що тема постачання різних видів озброєння щоразу мала етап, коли західні партнери відмовляли Україні у тій чи іншій зброї.

Він додав, що після етапу “Ні” йшли етапи “Давайте обговоримо і вивчимо можливості”, “Давайте готувати екіпаж”, а наприкінці – етап, коли зброя прибуває до України.

За його словами, так було з HIMARS, з Bradley, а також з німецькими Leopard.

Водночас, доки партнери думають, Україна вже сформувала список пілотів, які проходитимуть навчання на західних винищувачах, якщо їх постачання таки схвалять.

Окрім того, почалось формування аеродромної мережі для сучасної військової авіації. В майбутньому такі аеродроми могли б бути універсальними і використовуватися як військовими, так і цивільними літаками.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Україні для оборони потрібно до 200 багатоцільових літаків. Необхідно оновити увесь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16 і створити з них щонайменше п’ять повітряних бригад для ефективного захисту від російського агресора.

Що думають фахівці

Експерт з авіації Валерій Романенко вказує, що для наших умов винищувачі F-16 не дуже підходять, оскільки аеродроми збудовані під інший тип літаків. Водночас Україна здатна підлаштувати систему під їх використання, і на це знадобиться десь пів року.

– Отримавши F-16, ми зможемо використовувати чотири ракети HARM на одному літаку, по-перше, масово, по-друге, на 100%. У комплект цих літаків входять далекобійні ракети. Якщо ми їх отримаємо, то вирішимо багато проблем і з Кримським мостом, і Керченським та Севастопольським портом, зі складами забезпечення в Криму, авіабазами там, – зазначив він.

Експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов теж вважає, що за допомогою винищувачів українські Повітряні сили зможуть завдавати бомбових ударів вглиб оборони противника.

Водночас він зазначив, що винищувачі F-16 є дуже вимогливими в обслуговуванні.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, F-16 – багатоцільовий літак, тобто він може використовуватися і як перехоплювач, і як бомбардувальник, і як штурмовик. Поява будь-якого західного літака в арсеналі України буде лише плюсом на полі бою.

Він вважає, що зрештою Україна отримає F-16, але десь наприкінці літа або на початку осені.