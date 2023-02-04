Протягом останніх кількох днів між Сполученими Штатами та Китаєм розгорається справжній шпигунський скандал. Усе через гігантську китайську повітряну кулю, помічену над територією США.

Її присутність в американському повітряному просторі викликала стурбованість органів національної безпеки США та дипломатів, погіршивши і без того напружені відносини між Вашингтоном та Пекіном.

Станом на 4 лютого з’явилися повідомлення, що таких куль уже дві. Що відомо про скандал, позиції США та Китаю – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Де була помічена перша повітряна куля?

Повідомлення про величезну повітряну кулю почали активно поширюватися в ЗМІ та соцмережах 3 лютого. Однак Сполучені Штати почали відстежувати її переміщення значно раніше.

Як повідомляє агентство ВВС, США моніторили рух кулі, коли вона ще перебувала над територією Канади. А в середу, 1 лютого, її помітили в небі жителі американського міста Біллінгс у штаті Монтана, який на півночі межує з Канадою. За словами офіційних осіб, вона пролетіла над Алеутськими островами (Аляска) та через Канаду, щоб дістатися туди.

Сенатор США Роджер Маршалл повідомив, що вдень 3 лютого повітряна куля була помічена над його рідним штатом Канзас.

I can confirm the Chinese spy ballon is over NE KS. My staff is in contact with law enforcement officials. I condemn any attempts the Chinese make to spy on Americans. President Biden must protect the sovereignty of the U.S. whether it’s our airspace or the southern border. — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) February 3, 2023

За даними Пентагону, аеростат летить на висоті близько 60 тис. футів (понад 18 тис. метрів), у стратосфері. Це приблизно на 5,5 тис. метрів вище за висоту, на якій літають комерційні літаки.

США відстежують повітряну кулю за допомогою пілотованих літаків, були задіяні багатоцільові винищувачі F-22 Raptor та літак радіолокаційного виявлення.

Представники Пентагону повідомили CNN, що повітряна куля може досягнути східного узбережжя США в районі штату Північна Кароліна уже в суботу, 4 лютого, після чого полетить в напрямку Атлантичного океану. Ці прогнози базуються на погодній моделі американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Американський метеоролог Ден Саттерфілд розрахував можливий маршрут повітряної кулі на основі даних про напрямки вітру в останні дні.

FYI the NOAA HYSPLIT going forward puts the Balloon over TN/SE MO. in the morning. https://t.co/kddIAVQnGG — Dan Satterfield (@wildweatherdan) February 3, 2023

Куля-шпигун: що кажуть у Пентагоні

Високопосадовець Пентагону повідомив журналістам, що з високою ймовірністю йдеться про китайську повітряну кулю-шпигуна.

– Ми впевнені, що цей висотний аеростат-розвідник належить (КНР, – Ред.). Випадки подібної діяльності спостерігалися протягом останніх кількох років, зокрема до приходу до влади цієї адміністрації, – зазначив чиновник Пентагону на умовах анонімності, якого цитує телеканал CNN.

Він додав, що траєкторія польоту повітряної кулі пролягала над “кількома конфіденційними об’єктами”, однак це не становить значного ризику в плані збору розвідувальної інформації. За словами представника Міноборони США, куля має “обмежену цінність” з точки зору збору розвідданих. Однак Вашингтон “вжив кроків для захисту від збору конфіденційної інформації іноземними розвідками”.

Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що повітряна куля “має здатність маневрувати” і в п’ятницю “змінила свій курс”.

Райдер додав, що Міністерство оборони США уже декілька днів стежить за об’єктом.

– Повітряна куля летить на висоті, що значно перевищує комерційний повітряний рух, і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі, – запевнив генерал.

Варто зазначити, що в штаті Монтана, де помітили повітряну кулю, та в сусідніх штатах розташовані підземні шахти американських міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III та бази стратегічних бомбардувальників. Вони можуть бути однією з потенційних цілей шпигунської діяльності КНР.

Науковий співробітник інституту Гріффіта (Австралія) Пітер Лейтон припустив у коментарі CNN, що повітряна куля, ймовірно, збирає інформацію про системи зв’язку та радари США.

А полковник ВПС США у відставці, військовий аналітик CNN Седрік Лейтон пояснив, що розвідувальні дані, зібрані аеростатом, можуть передаватися Китаю в режимі реального часу через супутниковий зв’язок.

Дослідниця Королівського коледжу Лондона Марина Мірон розповіла агентству ВВС, що повітряною кулею гіпотетично може керувати оператор на землі в дистанційному режимі. Він міг би піднімати чи опускати аеростат, залежно від потоків вітру, а також затримувати його над певними локаціями для збору даних.

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C — Bradley Warren (@bradmwarren) February 2, 2023

Друга повітряна куля

У п’ятницю ввечері, 3 лютого, речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що помічена ще одна китайська повітряна куля-шпигун: цього разу над Латинською Америкою.

– Ми бачимо повідомлення про повітряну кулю, що пролетіла над Латинською Америкою. Ми вважаємо, що це ще одна китайська повітряна куля для спостереження, – наголосив він.

Водночас Райдер не вказав точного місця знаходження кулі. Він запевнив, що поки що немає ознак її руху в бік Сполучених Штатів.

BREAKING: A second Chinese surveillance balloon is flying over South America, the Pentagon confirms. https://t.co/rQEl7jAHyk pic.twitter.com/9pJ1kv2Lj1 — ABC News (@ABC) February 4, 2023

Що кажуть у Білому домі та скасування візиту держсекретаря Блінкена

Речниця Білого дом Карін Жан-П’єр поінформувала, що президент США Джо Байден був уперше проінформований про кулю у вівторок, 31 січня. Відтоді він регулярно отримує інформацію від органів нацбезпеки.

Жан-П’єр наголосила, що присутність аеростату в повітряному просторі США “є явним порушенням нашого суверенітету, а також міжнародного права”.

Члени Конгресу США поінформовані про інцидент, і в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) плануються слухання з цього приводу.

PHOTO: Clearest image of the Chinese spy balloon taken over Missouri by TSchlitt-Photography pic.twitter.com/L0tpUwEgIx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 3, 2023

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен відклав попередньо заплановану на ці вихідні дипломатичну поїздку до Китаю через ситуацію з аеростатом. Це знаменує новий етап напруження у відносинах між двома країнами.

– Ми впевнені, що це китайський аеростат-розвідник… Як тільки ми виявили повітряну кулю, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації. Ми комунікували з урядом КНР через кілька каналів зв’язку щодо цього питання. Члени моєї команди консультувалися з нашими партнерами в інших агентствах і в Конгресі. Ми також залучили наших близьких союзників і партнерів, щоб повідомити їх про присутність розвідувального аеростату в нашому повітряному просторі, – заявив очільник Держдепартаменту США на пресконференції.

Блінкен повідомив голові центральної комісії у закордонних справах Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї, що запуск повітряної кулі був “безвідповідальним вчинком”, “явним порушенням суверенітету США та міжнародного права”. Через інцидент ухвалено рішення про недоцільність поїздки в КНР.

– Рішення КНР вдатися до цих дій напередодні мого запланованого візиту завдає шкоди предметним обговоренням, до яких ми були готові, – заявив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що планує відвідати Пекін, “коли дозволять умови”.

Візит Ентоні Блінкена до Китаю готувався з листопада минулого року. На порядку денному, серед іншого, мала бути повномасштабна війна РФ проти України. Це був би перший візит такого рівня з жовтня 2018 року.

Метеорологічний дирижабль: що кажуть у Китаї

У п’ятницю, 3 лютого, Китай визнав повітряну кулю своєю власністю. У Пекіні стверджують, що це “цивільний дирижабль”, який використовувався для метеорологічних досліджень та відхилився від курсу “через форс-мажорні обставини”.

– Це цивільний дирижабль, який використовується для дослідницьких, переважно метеорологічних, цілей. Під впливом західних вітрів і через обмежені можливості самостійного керування дирижабль сильно відхилився від запланованого курсу. Китайська сторона шкодує про ненавмисний вхід дирижабля до повітряного простору США у зв’язку з форс-мажорними обставинами, – заявили в МЗС Китаю.

У відомстві запевнили, що Китай “завжди діє в суворій відповідності з міжнародним правом і поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн”, а тому “ніколи не порушував територію чи повітряний простір будь-якої суверенної держави”. Крім того, в МЗС стверджують, що “деякі політики та ЗМІ в США використали цей інцидент як привід для нападу та дискредитації Китаю”.

У Пекіні закликають “врівноважено” вирішити цей інцидент.

У МЗС Китаю також відреагували на рішення держсекретаря США Ентоні Блінкена відкласти свій візит до Пекіна, назвавши такий крок “внутрішньою справою американської сторони.” У відомстві стверджують, що офіційно візит не анонсувався.

– Одним із завдань дипломатичних команд обох сторін є належне управління двосторонніми відносинами й, зокрема, виважене вирішення надзвичайних ситуацій. Насправді жодна сторона ніколи не оголошувала про візит (Блінкена до КНР, – Ред.), – заявили у відомстві.

Варто зазначити, що речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер категорично спростував заяву Пекіна про те, що повітряна куля є “цивільним дирижаблем”.

–Насправді ми знаємо, що це повітряна куля для спостереження. Вона має здатність маневрувати, – заявив він, на навівши деталей.

Чому кулю не збивають: позиція Пентагону та адміністрації Байдена

У середу, 1 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін скликав засідання за участю військового командування. Вони обговорювали можливі варіанти знищення повітряної кулі.

Зрештою Пентагон надав президенту США Джо Байдену “наполегливу рекомендацію” не збивати аеростат заради безпеки людей на землі, які можуть постраждати через падіння уламків.

– Президент Байден серйозно сприйняв цю рекомендацію військових. Президент завжди ставитиме безпеку американського народу на перше місце, – заявила речниця Білого дом Карін Жан-П’єр.

Як пояснив генерал Патрік Райдер, повітряна куля має досить великі розміри.

– Під час вивчення нашого підходу ми визнали, що будь-яка потенційна площа падіння уламків буде значною і може потенційно спричинити травми чи смерті серед цивільних або значні матеріальні збитки, – наголосив він.

Офіційні особи повідомили CNN, що США не виключають можливості збити повітряну кулю, якщо такий крок буде визнано безпечним. Однак жодних рішень поки не ухвалено.

Військове командування США наразі координує дії з аерокосмічним агентством NASA, щоб визначити можливу площу падіння уламків.

Джерело: NBC News, ВВС, CNN, МЗС Китаю

Фото: Скриншот з YouTube-каналу The Guardian