Де була помічена перша повітряна куля?

Повідомлення про величезну повітряну кулю почали активно поширюватися в ЗМІ та соцмережах 3 лютого. Однак Сполучені Штати почали відстежувати її переміщення значно раніше.

Як повідомляє агентство ВВС, США моніторили рух кулі, коли вона ще перебувала над територією Канади. А в середу, 1 лютого, її помітили в небі жителі американського міста Біллінгс у штаті Монтана, який на півночі межує з Канадою. За словами офіційних осіб, вона пролетіла над Алеутськими островами (Аляска) та через Канаду, щоб дістатися туди.

Сенатор США Роджер Маршалл повідомив, що вдень 3 лютого повітряна куля була помічена над його рідним штатом Канзас.

I can confirm the Chinese spy ballon is over NE KS. My staff is in contact with law enforcement officials.

I condemn any attempts the Chinese make to spy on Americans. President Biden must protect the sovereignty of the U.S. whether it’s our airspace or the southern border.

— Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) February 3, 2023