Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського та нібито передав їм заклик до переговорів.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал Пул першого.

Лукашенко про зустріч із представниками Зеленського

За словами Лукашенка, під час зустрічі він попросив передати українській стороні, що не варто гарячкувати, а потрібно шукати шляхи для домовленостей.

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— Передайте своєму президенту: якщо він думає, що можна так із нами розмовляти і що втягнуть нас у війну, то він має розуміти — характер війни миттєво зміниться, — заявив Лукашенко.

Він також сказав, що Білорусь нібито не зацікавлена у прямому втягуванні у війну проти України, однак вкотре наголосив на підтримці Росії.

— Ми не хочемо воювати з українцями. Тому наша позиція миролюбна. Але в будь-якій ситуації ми будемо поруч із Росією. Інакше бути не може, — заявив Олександр Лукашенко.

За його словами, Білорусь і Росія розуміють, із ким борються, а Мінськ нібито прагне миру, але лише за умови гарантій.

Лукашенко також заявив, що Мінську та Москві не потрібна війна, і закликав розібратися та враховувати інтереси сторін.

Водночас він не навів деталей щодо того, хто саме входив до складу делегації, яка нібито зустрічалася з ним, і коли ця зустріч відбулася.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що на території Білорусі встановлені ретранслятори, які допомагають росіянам коригувати дронові атаки по Україні. Президент Зеленський звернувся до Лукашенка з вимогою демонтувати ретранслятори. У протилежному випадку він може зробити це самостійно.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі наразі не працюють.

За словами Зеленського, наразі Білорусь будує дороги та бази для боєприпасів вздовж кордону.

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