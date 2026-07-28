На Кіровоградщині двох військовослужбовців медичної роти полку Скеля підозрюють у катуванні, побитті та незаконному утриманні двох побратимів.

За даними слідства, одному з потерпілих завдали тяжких травм, іншого утримували в ізоляції майже добу.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про побиття військовослужбовців

За даними слідства, інцидент стався у травні 2026 року. Двох військовослужбовців після виписки з лікарні через порушення встановленого режиму направили до медичної частини підрозділу.

Слідчі встановили, що після цього двоє військових медичної роти вирішили самостійно “покарати” побратимів за порушення дисципліни.

За інформацією ДБР, підозрювані завдали потерпілим численних ударів, після чого зачинили їх у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Один із військовослужбовців знепритомнів. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Іншого потерпілого, за даними слідства, незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Обох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за статтями про катування та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР зазначили, що досудове розслідування триває. Також слідчі перевіряють окремі повідомлення про можливі випадки неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку Скеля.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, ДБР оприлюднило перші результати розслідування щодо можливого насильства у 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу.

Слідство розслідує два епізоди побиття, що сталися на Харківщині.

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило, що воно сприяє проведенню повної та об’єктивної перевірки інформації щодо 425 окремого штурмового полку Скеля і надає всю необхідну підтримку уповноваженим органам.

Раніше Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом можливого застосування тортур, облаштування місць несвободи та перевищення повноважень у 425-му окремому штурмовому полку Скеля.

Вже розпочато перевірку, а моніторингова група Офісу омбудсмена терміново вирушила на місце.

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