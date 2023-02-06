Лютий, 06 в 9:47

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу потужного землетрусу, що стався на південному сході Туреччини.

Про це він написав у Twitter.

– Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи, – йдеться в повідомленні.

У понеділок, 6 лютого, у турецькому районі Пазарджик зафіксували землетрус магнітудою 7,4. Відомо щонайменше про 76 загиблих та 440 поранених.

Зараз дивляться

Джерело: Володимир Зеленський