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Факти / Світ

Готові надати необхідну допомогу: Зеленський відреагував на землетрус у Туреччині

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу потужного землетрусу, що стався на південному сході Туреччини.

Про це він написав у Twitter.

– Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи, – йдеться в повідомленні.

У понеділок, 6 лютого, у турецькому районі Пазарджик зафіксували землетрус магнітудою 7,4. Відомо щонайменше про 76 загиблих та 440 поранених.

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Джерело: Володимир Зеленський

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