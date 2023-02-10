Моравецький не виключає закриття всіх пунктів пропуску на кордоні Польщі з Білоруссю

Лютий, 10 в 16:21

Польща не виключає подальшого закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це у п’ятницю у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Причиною цього, зазначив він, є зростання напруги, пов’язане з тим, що “Білорусь грає так, як Кремль”, і така поведінка “стає все більш небезпечною для нас, для України та Європи”.

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Наразі на польсько-білоруському кордоні працюють лише два із шести пунктів пропуску.

У четвер було ухвалено рішення зупинити рух транспорту в Бобровниках Підляського воєводства. Після цього тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Войцеховського викликали до МЗС у Мінську.

Голова МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що рішення ухвалили “через важливі інтереси державної безпеки”. Понад рік Бобровники були єдиним чинним автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Білоруссю, де здійснювалися вантажні та пасажирські перевезення.

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Джерело: TVN24

Фото: Straż Graniczna