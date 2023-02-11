Як 500 атомних бомб: у Туреччині оцінили потужність землетрусу 6 лютого

Лютий, 11 в 15:28

Руйнівні землетруси 6 лютого магнітудою 7,7 та 7,6, внаслідок яких у 10 провінціях Туреччини загинули вже більше 20 тис. людей, за потужністю еквівалентні вибуху 500 атомних бомб.

Про це заявив генеральний менеджер Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Орхан Татар.

– Тривалість першого сильного землетрусу склала 65 секунд. Руйнівний ефект другого землетрусу склав 45 секунд. Населені пункти в зоні лиха дуже сильно трясло протягом майже 2 хвилин. Енергія, вивільнена під час першого землетрусу, порівнювана з енергією 500 атомних бомб, – наголосив він.

За його словами, вже зафіксовано понад 2 тис. афтершоків, і вони не припиняються, більшість повторних поштовхів силою 4 бали.

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Він також попередив, що через афтершоки є небезпека сходження лавин у деяких регіонах.

Станом на 11 лютого внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії 6 лютого загинули 24 490 осіб, понад 80 тис. поранено.

Джерело: DHA