Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Вже понад 23,7 тис. загиблих: наслідки руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Туреччина землетрус
Фото: Getty Images

Кількість жертв найсильнішого за останні два десятиліття землетрусу в Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, перевищила 23 700.

Зокрема, станом на ранок 11 лютого в Туреччині загинуло 20 665 людей, врятовано – 80 088.

За даними турецької влади, за останню добу з-під завалів вдалося врятували 67 людей.

Зараз дивляться

Більше мільйона постраждалих втратили житло і наразі перебувають у тимчасових притулках.

У зоні стихійного лиха продовжують працювати майже 160 тис. людей, залучено понад 12 тис. будівельних машин та 900 кранів.

Водночас підземні поштовхи тривають. Напередодні, 10 лютого, зареєстровано 1 666 афтершоків.

 

Напередодні рятувальники дістали з-під завалів українку та її чотирирічного сина.

Хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Стан здоров’я матері та дитини задовільний.

Читайте
Я втратив рахунок тілам: після землетрусу у Туреччині кладовища переповнені

Джерела: The Guardian, Anadolu
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка