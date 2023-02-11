Вже понад 23,7 тис. загиблих: наслідки руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії
Кількість жертв найсильнішого за останні два десятиліття землетрусу в Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, перевищила 23 700.
Зокрема, станом на ранок 11 лютого в Туреччині загинуло 20 665 людей, врятовано – 80 088.
За даними турецької влади, за останню добу з-під завалів вдалося врятували 67 людей.
Більше мільйона постраждалих втратили житло і наразі перебувають у тимчасових притулках.
У зоні стихійного лиха продовжують працювати майже 160 тис. людей, залучено понад 12 тис. будівельних машин та 900 кранів.
Водночас підземні поштовхи тривають. Напередодні, 10 лютого, зареєстровано 1 666 афтершоків.
#Canlı: Malatya’da Turgut Özal Mahallesi’ndeki Hayat Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/jPH9PV7eeb
— AA Canlı (@AACanli) February 11, 2023
Напередодні рятувальники дістали з-під завалів українку та її чотирирічного сина.
Хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Стан здоров’я матері та дитини задовільний.