Лютий, 11 в 9:14

Кількість жертв найсильнішого за останні два десятиліття землетрусу в Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, перевищила 23 700.

Зокрема, станом на ранок 11 лютого в Туреччині загинуло 20 665 людей, врятовано – 80 088.

За даними турецької влади, за останню добу з-під завалів вдалося врятували 67 людей.

Зараз дивляться

Більше мільйона постраждалих втратили житло і наразі перебувають у тимчасових притулках.

У зоні стихійного лиха продовжують працювати майже 160 тис. людей, залучено понад 12 тис. будівельних машин та 900 кранів.

Водночас підземні поштовхи тривають. Напередодні, 10 лютого, зареєстровано 1 666 афтершоків.

#Canlı: Malatya’da Turgut Özal Mahallesi’ndeki Hayat Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/jPH9PV7eeb — AA Canlı (@AACanli) February 11, 2023

Напередодні рятувальники дістали з-під завалів українку та її чотирирічного сина.

Хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Стан здоров’я матері та дитини задовільний.