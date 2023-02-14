Лютий, 14 в 18:17

Сполучені Штати очікують, що українська армія перейде в контрнаступ навесні 2023 року.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками дев’ятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

– Що Україна хоче зробити за першої ж можливої нагоди – це влаштувати або створити імпульс, а також створити умови на полі бою, які й надалі будуть на її користь. Тож ми очікуємо, що десь навесні вони здійснять наступ, – наголосив Остін.

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За словами очільника Пентагону, саме тому усі партнери по Рамштайну наполегливо працюють над тим, щоб Україна мала всю необхідну зброю: бронетехніку, засоби вогневого ураження тощо.

– Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти ініціативу і продовжити створювати правильні умови на полі бою, – додав голова Пентагону.

Остін уточнив, що Росія відправляє велику кількість нових солдатів на фронт в Україну. Проте вони погано оснащені та погано навчені, і через це зазнають значних втрат.

Остін нагадав, що наступного тижня на світ очікує “похмура віха” – річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він додав, що це був “рік трагедії та терору”.

Глава Пентагону зазначив, що Контактна група з питань оборони України підтримуватиме нашу країну в довгостроковій перспективі. Робота групи репрезентує відмову від “бачення світу з позиції Володимира Путіна як світу хаосу”.

Остін також повідомив, що пріоритетом для нього та союзників є забезпечення того, щоб західне озброєння, яке отримує Україна, використовувалося “за призначенням”.

Джерело: Міністерство оборони США