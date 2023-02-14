Найгірша ситуація, але ЗСУ відбивають атаки: генерал США про бої під Бахмутом

Лютий, 14 в 19:59

Неподалік Бахмуту росіяни зараз скерували всі сили, ресурси та живу силу, щоб просунутися далі на території України. Однак воїни Збройних сил України потужно відбивають ворожі атаки та штурмові дії.

Про це на онлайн-брифінгу заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, коментуючи ситуацію на Донбасі.

Він розповів, що російські війська мають величезні втрати живої сили, адже стан підготовки солдатів залишає бажати кращого, проте у РФ є ще багато бійців.

Зараз дивляться

– Путін оголосив мобілізацію, прибувають нові військовослужбовці. Військових багато, але у них не виходить досягати успіху, хоча війна все одно продовжується. Це війна на виснаження, – пояснив американський генерал.

Проте лінія фронту з Харківської області у напрямку до Херсонщини залишається стабільною, а найгірша ситуація спостерігається поблизу Бахмута. На думку генерала США, важко сказати, скільки це триватиме, поки росіяни не виснажаться.