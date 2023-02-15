Нідерланди не відмовлялися передавати танки Україні – речниця Міноборони країни

Лютий, 15 в 21:25

Речниця Міністерства оборони Нідерландів Саша Лувхофф пояснила, що країна не відмовлялася від передання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва.

– З Німеччиною було вирішено, що для доставлення в Україну краще підійдуть танки з іншого батальйону. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми не протидіяли б цьому. Ми також не будемо проти, якщо вони вирішать надіслати їх пізніше, – розповіла вона.

Нещодавно німецька газета Die Welt з посиланням на джерела повідомила, що уряди Нідерландів і Данії скасували рішення про відправлення танків Leopard 2 в Україну. Міністерство оборони Нідерландів заявило, що це не так.

Представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у відповідь закликав країни відправити танки в Україну.

Зараз дивляться

– Країни повинні доставити якомога більше танків і якомога швидше. Було б дуже прикро, якби після такого тривалого вказування пальцем на Німеччину за те, що вона нічого не робить, ці країни тепер не послідують цьому прикладу, – сказав Боррель.

Він зазначив, що в арміях країн-членів Європейського Союзу є сотні танків, деякі з яких потребують ремонту, однак необхідно зробити це швидко, тому що навесні буде занадто пізно.

Джерело: Market News