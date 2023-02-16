ЗСУ отримають менше танків Leopard, ніж було обіцяно – міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники намагаються зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для відправлення в Україну, як і було обіцяно.
Німеччина та Португалія – це дві країни, які взяли на себе зобов’язання відправити версію A6 Leopard 2. З них 14 танків пообіцяв Берлін та ще три – Португалія, сказав Пісторіус журналістам після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі.
Польща зібрала близько 30 одиниць старішої версії A4 Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону з 31 особи, але багато з них у поганому стані та потребують ремонту, перш ніж їх можна буде використовуватию. В Україну ці танки потраплять лише наприкінці квітня, додав Пісторіус.
Наприкінці минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина та союзники швидко створять для України два батальйони бойових танків, а США пообіцяли надіслати 31 основний бойовий танк M1 Abrams.