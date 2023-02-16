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ЗСУ отримають менше танків Leopard, ніж було обіцяно – міністр оборони Німеччини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗСУ отримають менше танків Leopard, ніж було обіцяно – міністр оборони Німеччини
Фото: Міноборони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники намагаються зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для відправлення в Україну, як і було обіцяно.

Німеччина та Португалія – це дві країни, які взяли на себе зобов’язання відправити версію A6 Leopard 2. З них 14 танків пообіцяв Берлін та ще три – Португалія, сказав Пісторіус журналістам після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі.

Польща зібрала близько 30 одиниць старішої версії A4 Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону з 31 особи, але багато з них у поганому стані та потребують ремонту, перш ніж їх можна буде використовуватию. В Україну ці танки потраплять лише наприкінці квітня, додав Пісторіус.

Зараз дивляться

Наприкінці минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина та союзники швидко створять для України два батальйони бойових танків, а США пообіцяли надіслати 31 основний бойовий танк M1 Abrams.

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Джерело: Bloomberg
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