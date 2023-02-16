Більшість європейців вважають Росію агресором та вірять в перемогу України – опитування

Лютий, 16 в 15:47

61% громадян Євросоюзу вірять, що Україна переможе у війні з Росією.

Про це свідчать результати опитування Eupinions.

Найбільше вірять у перемогу України в Польщі – 81%.

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Скептичніше налаштовані жителі Італії, але й там в нашу перемогу вірить більш ніж половина громадян – 51%.

У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних.

Більшість європейців вважають, що головну відповідальність за війну несе Росія.

За даними опитування, 66% європейців вважають, що у війні проти України винна Росія.

Найменше в Італії – 54%, найбільше у Польщі – 88%.

Близько 13% респондентів відповіли, що не знають, чому почалася війна. 11% покладають відповідальність на США, 5% – на НАТО, і ще 5% вважають винною Україну.

Більшість респондентів вважають, що українці захищають європейські цінності.

Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній державі-члені ЄС коливається від 59% у Німеччині до 72% в Італії та Польщі. У Бельгії 61%, у Франції 62%, у Нідерландах – 66%.

Очільниця Еupinions та експертка з питань Європи у Фонді Бертельсманна Ізабелл Гоффманн зазначила, що така єдність є важливим сигналом, а спільні цінності є наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів.

Це опитування було проведено в грудні 2022 року. В ньому взяли участь майже 13 300 громадян з країн Європи.

Раніше ми розповідали, що з початку повномасштабного вторгнення третина українців залишилися без роботи, більш ніж половина населення втратили здоров’я, кожен десятий мешканець повідомив про пошкодження або руйнування своєї домівки.

Джерело: Eupinions