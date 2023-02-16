Споживання газу у Європі зменшилося на 10% у 2022 році

Лютий, 16 в 14:38

Європа у 2022 році знизила споживання газу на 10% до 2021 року – з 535 млрд кубометрів до 480 млрд кубометрів.

Про це йдеться у щорічному огляді ринку одного зі світових лідерів у галузі зрідженого природного газу британсько-нідерландської компанії Shell.

Зокрема, повідомляється про падіння попиту з боку промисловості на 20,6 млрд кубометрів.

Зараз дивляться

У звіті компанії зазначається таке:

на 16% знизили споживання газу промислові споживачі. Причина – високі ціни;

на 19,4 млрд куб. м знизили споживання домогосподарства;

майже 10 млрд куб. м – внесок у зниження попиту з боку комерційного сектора;

електроенергетика знизила попит на газ лише на 2,2 млрд куб. м;

транспорт наростив – на 0,2 млрд куб. м.

Скорочення постачання газу відбулося за рахунок зниження постачання газу з Росії на 81,8 млрд кубометрів у відповідь на розв’язану РФ повномасштабну війну проти України, що майже компенсовано приростом імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – на 61,9 млрд кубометрів.

На 2,2 млрд кубометрів знижено постачання газу до Європи з північної Африки, на 0,7 млрд куб. м знизився експорт.

Водночас, постачання газу з Норвегії збільшилося на 7,1 млрд куб. м газу, а внутрішнє виробництво зросло на 1,8 млрд куб. м газу.

За даними Shell, первинне споживання енергії Європою знизилося з приблизно 73 до 71 тис. петаджоулів, і третину попиту, як і раніше, займає нафта. Споживання газу трохи знизилося, попри зростання частки ЗПГ, споживання вугілля майже не змінилося, попит на атомну енергію трохи зменшився, зросло використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), частка яких у загальному енергобалансі становила у 2022 році не більше 12%.

Читайте Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

У Shell зазначають, що зниження імпорту газу з Росії збільшило споживання вугілля в енергогенерації у Німеччині.

В огляді йдеться про те, що майже весь 2022 рік спреди цін на ЗПГ в Азії (індекс JKM) та Європі (хаб TTF) були на користь поставок продукції на європейський ринок, при цьому попит Європи на ЗПГ вплинув на інші ринки.

Так, у 2022 році європейський попит на газ змусив інших покупців знизити імпорт ЗПГ та переключитися на інші види палива та збільшити викиди (парникових газів, – Ред.): Пакистан та Бангладеш імпортували більше мазуту для мінімізації дефіциту електроенергії, а Індія споживала більше вугілля.