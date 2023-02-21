Київ стоїть. Він сильний та вільний як ніколи – Байден у Варшаві

Лютий, 21 в 18:59

Президент США Джо Байден під час промови у Варшаві заявив, що Київ стоїть, він сильний та вільний як ніколи.

За словами американського лідера, весь світ зіткнувся з випробуванням століттями, коли Росія вторглася в Україну, а також НАТО та всі демократії.

— Рік тому світ готувався до падіння Києва. Ну, я щойно приїхав з Києва і можу повідомити, що Київ стоїть міцно. Найголовніше, що він вільний, – сказав Байден.

Він каже, що вся демократія пройшла випробування, коли Росія вторгнулася в Україну.

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Скріншот: The Telegraph