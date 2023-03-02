Березень, 02 в 13:34

Іран прагне отримати від Росії нові більш витончені системи протиповітряної оборони, які, на думку Ізраїлю, звузять можливість для потенційного удару по ядерній програмі Тегерана.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Перспектива отримання Іраном систем С-400 прискорила обговорення в Ізраїлі та США можливості удару по ядерних об’єктах Тегерана.

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Росія публічно не заявляла, чи передасть таку зброю Ірану. Крім того, для введення С-400 в експлуатацію знадобиться щонайменше два роки.

– Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає. Ми чекали дуже довго. Я можу сказати вам, що зроблю все, що в моїх силах, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю, – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на конференції з безпеки в Тель-Авіві минулого тижня.

Раніше Росія запропонувала Ірану так зване безпрецедентне співробітництво в галузі оборони, що включає постачання ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Крім того, Москва також може передати Тегерану винищувачі.

Стурбованість щодо ядерної програми Ірану зросла після того, як міжнародні спостерігачі виявили в країні уран, збагачений до 84% чистоти – трохи нижче 90%, необхідних для створення зброї.

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До кінця 2023 року в Ірану буде достатньо урану, збагаченого до 60%, щоб виготовити 10 бомб, заявляють ізраїльський і американські чиновники.

Іран стверджує, що його атомна програма призначена для мирних цілей.

Американські чиновники в грудні не раз заявляли, що Росія хоче підтримувати Іран в обмін на ударні дрони. Тепер Тегеран до середини березня очікує постачання винищувачів Су-35.

У 2015 році США і п’ять інших держав підписали угоду з Іраном про обмеження його ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Тоді Росія продала Ірану систему ППО – С-300. Ядерна угода розвалилася 2018 року, коли президент Дональд Трамп вивів США з неї.

Системи С-400 можуть уражати повітряні цілі на відстані до 250 кілометрів, а це створить червону зону польотів для військових літаків, сказав експерт з оборони Близького Сходу в британській компанії Janes Джеремі Бінні.

В Ізраїлі вважають, що Ірану на створення першої ядерної боєголовки знадобиться від 18 до 24 місяців.