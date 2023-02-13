Лютий, 12 в 23:08

Іран контрабандою ввозив нові типи вдосконалених бойових безпілотників великої дальності до Росії, використовуючи човни та державну авіакомпанію.

Про це пише The Guardian з посиланням на власні джерела.

Щонайменше 18 дронів було доставлено військово-морському флоту РФ після спеціального візиту російських офіцерів і технічних фахівців до Тегерана в листопаді, де їм продемонстрували весь спектр іранських технологій.

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За даними видання, російська делегація у складі 10 осіб обрала шість безпілотників Mohajer-6, які мають дальність польоту близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників Shahed 191 та 129, які також мають ракети класу “повітря-земля”.

Більшість відправлених до РФ безпілотників було таємно підібрано іранським судном з бази на узбережжі Каспійського моря, а потім перекинуто в море на катер російського ВМФ. Інші були відправлені державною іранською авіакомпанією.

Крім цього, Іран відправив до Москви техніків, щоб допомогти ввести дрони в експлуатацію.

Джерела повідомили, що троє іранських чиновників допомогли інтегрувати контрабандний корабель до російських Збройних сил.

На відміну від БПЛА Shahed 131 і 136, які РФ активно використовує для ударів по території України, нові безпілотники призначені для доставки бомб і повернення на базу.

Безпілотники Mohajer-6 можуть перебувати у повітрі шість годин та працювати на електроенергії. Вони можуть нести 40-кілограмові бомби, БПЛА оснащені високоточними системами візуалізації та наведення.

Shahed 129 несе більш важке навантаження в 60 кг, але може залишатися в повітрі всього чотири години, водночас Shahed 191 може літати протягом п’яти годин з 70 кг. Обидва БПЛА літають із використанням модифікованого двигуна, що був вироблений у Німеччині.

Фото: Військове телебачення