Березень, 02 в 7:29

Словаччина розглядає можливість передання Україні 10 із 11 винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

Про це повідомляє агентство AP.

Причому 11-й літак зарезервований для словацького музею, заявив міністр оборони Ярослав Надь.

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Раніше президент України Володимир Зеленський просив літаки у прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера на саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

Якщо Словаччина погодиться дати літаки, вона стане першим членом НАТО, який це зробить.

Улітку у Словаччині перестали використовувати свої МіГи через брак запчастин та фахівців з технічного обслуговування – їх тоді обслуговували росіяни.

Але Повітряні сили України використовують МіГ-29, тож для нас ці літаки важливі.

– Ми більше ніколи не використовуватимемо МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати їхні життя, — сказав Надь.

Остаточне рішення очікується протягом кількох днів чи тижнів.

Варто зазначити, що Братислава підписала контракт на купівлю 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, але США їх зможуть на початку 2024 року.

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Надь наголосив, що потреба України у зброї та її захист від російської агресія абсолютно відповідає національним, державним інтересам Словаччини.

У лютому Національна Рада Словаччини визнала російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.