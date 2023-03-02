Україні не потрібен план, бо вона вже перевершує критерії НАТО – депутат Європарламенту

Березень, 02 в 17:33

Україні не потрібен жоден план дій, спрямований на членство в НАТО, оскільки держава вже відповідає більшості необхідних критеріїв.

Про це заявив чинний депутат Європейського парламенту та колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

– Звісно, дещо треба розвивати, зокрема, цивільний контроль над Збройними силами, який важливий для демократії. Але Україна вже показала, що військова сила та організація перевершують усі критерії НАТО. Я не думаю, що тут потрібно говорити про критерії, – сказав Кубілюс.

За його словами, на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі можуть зробити підготовчу роботу для прийняття України, а вже наступного року – ухвалити остаточне рішення у Вашингтоні.

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