Україні не потрібен план, бо вона вже перевершує критерії НАТО – депутат Європарламенту
Україні не потрібен жоден план дій, спрямований на членство в НАТО, оскільки держава вже відповідає більшості необхідних критеріїв.
Про це заявив чинний депутат Європейського парламенту та колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.
– Звісно, дещо треба розвивати, зокрема, цивільний контроль над Збройними силами, який важливий для демократії. Але Україна вже показала, що військова сила та організація перевершують усі критерії НАТО. Я не думаю, що тут потрібно говорити про критерії, – сказав Кубілюс.
За його словами, на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі можуть зробити підготовчу роботу для прийняття України, а вже наступного року – ухвалити остаточне рішення у Вашингтоні.
– І коли хто-небудь каже: може, дати Україні не членство, а план дій? Я відповідаю, що план дій потрібен не Україні, а деяким західним столицям, щоб у них змінилося розуміння ситуації. Вони мають відмовитися від цього, що начебто не треба провокувати Путіна, – додав депутат Європарламенту.