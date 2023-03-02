Березень, 02 в 13:00

Під час саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі (Литва), Україна розраховує почути конкретику про час та умови вступу до цього блоку.

Про це розповів нардеп, голова Постійної делегації України в Парламентський асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, Україна сподівається почути на саміті не просто чергові меседжі про “відчинені двері”.

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– Ми повинні отримати відповіді від НАТО з конкретними перспективами. Йдеться передусім про час та умови вступу України, – наголосив Чернєв.

Він зазначив, що над цим питанням уже працюють партнери України. Вони розробляють формулювання, які б, з одного боку, не відлякували союзників, та водночас влаштовували Київ.

Чернєв уточнив, що кілька тижнів тому відбулася розмова із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо перспектив вступу України. За словами нардепа, генсек говорить, що Україна повинна максимально наближатися до стандартів НАТО.

– І коли прийде час ухвалювати політичне рішення, його можна було б погодити якнайшвидше. У риториці Столтенберга, якщо читати між рядків, простежується ідея, що Україні мають бути надані гарантії, щоб не було нової війни проти нашої держави, а також щоб Європа була в безпеці. Такими гарантіями і є вступ України до НАТО, – зазначив нардеп.

Чернєв додав, що стосовно Росії політика НАТО після війни не зміниться. У стратегічній концепції блоку РФ розглядається як загроза для всього цивілізованого світу.

Уже зараз триває економічна ізоляція РФ, санкційний тиск і розрив відносин із агресором.

– Фінальною крапкою тиску має стати роззброєння РФ та позбавлення її ядерного арсеналу, – переконаний Чернєв.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва). Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського взяти в ньому участь.

Раніше в дипломатичних колах повідомляли, що Зеленський може приїхати на саміт НАТО, якщо отримає запрошення.