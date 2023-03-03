Березень, 03 в 9:14

У Гонконгу до ранку 3 березня приборкували масштабну пожежу в недобудованому хмарочосі в популярному торговельному районі міста Цім Ша Цуй.

Пожежа спалахнула на будівельному майданчику пізно ввечері 2 березня.

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Зайнялось, зокрема, будівельне обладнання на кількох поверхах будівлі.

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше двоє людей постраждали.

Поряд із місцем, де спалахнула пожежа, розташовані торговий центр, кілька житлових будинків, комерційних будівель та готелів.