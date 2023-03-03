Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Із полум’ям боролись усю ніч: у Гонконгу спалахнув недобудований хмарочос

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пожежа в Гонконгу

У Гонконгу до ранку 3 березня приборкували масштабну пожежу в недобудованому хмарочосі в популярному торговельному районі міста Цім Ша Цуй.

Пожежа спалахнула на будівельному майданчику пізно ввечері 2 березня.

Зараз дивляться

Зайнялось, зокрема, будівельне обладнання на кількох поверхах будівлі.

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше двоє людей постраждали.

Поряд із місцем, де спалахнула пожежа, розташовані торговий центр, кілька житлових будинків, комерційних будівель та готелів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка