Стало відомо, що можуть обговорювати Байден та Шольц під час сьогоднішньої зустрічі

Березень, 03 в 10:18

Сьогодні, 3 березня, президент США Джо Байден прийме канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі, щоб обговорити двостороннє співробітництво з питань глобальної безпеки та економіки.

Про це на брифінгу в Білому домі повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, США і Німеччина тісно працювали і працюють, щоб надати Україні необхідне озброєння і підтримку в захисті від російського нападу. Американські військові навчають українських на базах у Німеччині.

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– Ми також підтримуємо рішення канцлера щодо збільшення видатків Німеччини на оборону та швидку відмову від російських джерел енергії, – зазначив Кірбі.

Представник Пентагону заявив, що Байден і Шольц напевно обговорюватимуть свої нещодавні зустрічі з українськими офіційними особами, включно з президентом Володимиром Зеленським у Києві та Парижі.

– Ми очікуємо, що два лідери також обміняються думками про майбутній саміт НАТО та інші глобальні питання, такі як виклики, кинуті Китайською Народною Республікою. Загалом, ми очікуємо, що це буде справжній робочий візит двох лідерів. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться досягти певних результатів, – заявив Джон Кірбі.

Варто зауважити, що наступного тижня у п’ятницю, 10 березня, до Білого дому з робочим візитом прибуде президентка Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр також наголосила, що Байден та Шольц будуть обговорювати Китай в контексті ситуації в Україні.

Наразі США не бачать, що Китай якось допомагає Росії зброєю, проте ситуацію уважно відстежують.