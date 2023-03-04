Байдену видалили ракову пухлину на шкірі – Білий дім
Президенту США Джозефу Байдену 16 лютого 2023 року зробили операцію з видалення ракової пухлини на шкірі грудей.
Про це йдеться в листі лікаря Кевіна О’Коннора, опублікованому 3 березня на сайті Білого дому.
За його словами, новоутворення виявили під час щорічного медичного обстеження американського президента, але операція пройшла успішно, місце біопсії добре загоїлося і подальше лікування не знадобиться.
Байден продовжить спостерігатися у дерматолога в рамках комплексної медичної допомоги.
Виявлене у президента США новоутворення – базальноклітинний рак шкіри без тенденцій до поширення або метастазів.
Те, що операція з видалення пухлини пройшла успішно, свідчить також візит Байдена до Києва 20 лютого, тобто за чотири дні після оперативного втручання.
У лютому Джо Байдена визнали придатним для виконання обов’язків президента США. 80-річний американський лідер успішно пройшов тригодинний медичний іспит у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда.
Джерело: White House