Байдену видалили ракову пухлину на шкірі – Білий дім

Березень, 04 в 9:53

Президенту США Джозефу Байдену 16 лютого 2023 року зробили операцію з видалення ракової пухлини на шкірі грудей.

Про це йдеться в листі лікаря Кевіна О’Коннора, опублікованому 3 березня на сайті Білого дому.

За його словами, новоутворення виявили під час щорічного медичного обстеження американського президента, але операція пройшла успішно, місце біопсії добре загоїлося і подальше лікування не знадобиться.

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Байден продовжить спостерігатися у дерматолога в рамках комплексної медичної допомоги.

Виявлене у президента США новоутворення – базальноклітинний рак шкіри без тенденцій до поширення або метастазів.

Те, що операція з видалення пухлини пройшла успішно, свідчить також візит Байдена до Києва 20 лютого, тобто за чотири дні після оперативного втручання.

У лютому Джо Байдена визнали придатним для виконання обов’язків президента США. 80-річний американський лідер успішно пройшов тригодинний медичний іспит у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда.

Джерело: White House