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Китай поки не відмовився від ідеї передати зброю Росії – радник з нацбезпеки США

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Китай все ще може піти на ескалаційний крок, надавши смертельну військову допомогу Росії для ведення повномасштабної агресії проти України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у коментарі іноземним журналістам.

– Ми не віримо, що вони зняли це з обговорення, — сказав Кірбі, зазначивши, що американська адміністрація все ще не вірить, що вони ухвалили рішення рухатися вперед.

Кірбі також сказав, що винищувачі F-16, які просить надати Україна, не є ключовою частиною порядку денного зустрічі президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Однак він зазначив, що два лідери детально обговорять, що робитиме Україна надалі та що потрібно для важкої боротьби попереду.

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Джерело: CNN
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