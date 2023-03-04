Німецький концерн хоче купити 96 танків Leopard у Швейцарії для ЗСУ – ЗМІ

Березень, 04 в 19:28

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче закупити 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag, щоб передати Україні.

За даними іноземних видань, танки можуть бути вживаними та неробочими. Ймовірно, їх планують відремонтувати перед тим, як передати ЗСУ.

– Скоріш за все, компанія Ruag купила танки в Італії у 2016 році, і вони досі там, – йдеться у повідомленні.

Представник компанії повідомив, що німецький концерн хотів би купити бойові машини та дав зрозуміти, що їх планують доставити в Україну після ремонту.

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Цю ідею представник Ruag вже обговорив з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань та отримав негативну відповідь.

– Однак вважається, що угода все ж таки може відбутися. Скоріш за все, її обговорить Федеральна рада Швейцарії, – зазначають джерела.

Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка є менш потужною, ніж у сучасних танків Leopard 2. Старіші моделі також не так добре броньовані. Проте танки Leopard 1 легші за Leopard 2, мають менший двигун і меншу дальність стрільби.