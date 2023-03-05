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Путін повинен вивести війська. Це основа для переговорів – Шольц

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що будь-які переговори про припинення війни в Україні можуть розпочатися лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін усвідомить, що він не переможе.

Таку думку Шольц висловив в інтерв’ю Фариду Закарії із телеканалу CNN.

— На мій погляд, необхідно, щоб Путін зрозумів, що він не досягне успіху з цим вторгненням і своєю імперіалістичною агресією – що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів, – сказав Шольц.

Канцлер додав, що вважає, що Україна готова до миру.

Зараз дивляться

— Якщо ви подивитеся на пропозицію українців, то легко зрозуміти, що вони готові до миру. Потрібно щось зробити. Це повинен зробити Путін, – сказав Шольц.

Тоді журналіст запитав у канцлера, чи допускає він укладання мирної угоди, яка покладе край війні, але із поступкою України, що вона не повертатиме Крим або частини східного регіону Донбасу. Шольц сказав, що жодне рішення не буде ухвалено без української сторони.

— Ми не будемо ухвалювати рішення замість них. Ми їх підтримуємо, – сказав він.

У п’ятницю, 3 березня, канцлер зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Обидва лідери високо оцінили підтримку України країнами один одного. Також Шольц заявив, що Берлін підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

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Джерело: CNN
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