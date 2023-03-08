Українців у Польщі змусять повернути майже 2 млн злотих неправомірно наданих соцвиплат

Березень, 08 в 20:14

У Польщі заявили, що приблизно 2 млн злотих було неправомірно виплачено громадянам України Інститутом соціального страхування.

Як повідомляє Rzeczpospolita, саме через це допомогу, яку ZUS виплатив біженцям після того, як вони залишили Польщу, хочуть повернути.

– Заклад соціального страхування (ZUS) ухвалює послідовні рішення щодо неправомірно отриманих виплат і зобов’язує бенефіціарів повернути їх, – розповів речник ZUS Павел Жебровський.

Якщо український біженець хотів отримати допомогу у Польщі, то він не міг залишати її більше, ніж на 30 днів. Однак тривалий час існувала проблема у визначенні того, хто виїхав.

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28 січня 2023 року набула чинності поправка до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку з війною, яку розв’язала Росія на території України. У ній йдеться, що виплата допомоги сім’ям громадян України, перебування яких у Польщі вважається легальним, підлягає припиненню, якщо одержувач допомоги або дитина, на яку призначено допомогу, виїжджає за межі Польщі.

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Завдяки поправці, ZUS також отримав доступ до реєстру Прикордонної служби, а разом з ним і до інформації про дати в’їзду та виїзду громадян України з території Польщі.

Протягом місяця, коли діяло нове положення Закону про допомогу, ZUS припинив виплату допомоги близько 3 200 громадянам України.

Жебровський пояснив, якщо такі особи повернуться до Польщі протягом 30 днів, рахуючи від дати виїзду, вони не втратять легального перебування в Польщі і виплати допомоги будуть відновлені.

Джерело: Rzeczpospolita