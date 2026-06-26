Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що зарано говорити про майбутні відносини України та Росії після завершення війни, однак країні потрібно готуватися до того, що РФ все ж залишатиметься сусідньою державою.

Про це Буданов сказав під час зустрічі зі студентами Національного університету Києво-Могилянська академія.

Буданов про сусідство з РФ

За його словами, після завершення бойових дій можливі різні сценарії розвитку відносин між Києвом і Москвою.

Зараз дивляться

— Варіанти є абсолютно різні, але я ж кажу: у будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися, — сказав глава Офісу президента.

Водночас Буданов наголосив, що зараз Україна перебуває у фазі повномасштабної війни, тому говорити про майбутні формати взаємодії з РФ передчасно.

— Треба зупинити війну. Ми знаходимося в гарячій стадії конвенційної відкритої війни, і говорити зараз про те, якими будуть відносини в цей період, просто некоректно, — зазначив він.

Глава ОП також провів історичні паралелі, зауваживши, що навіть під час Другої світової війни держави не будували повноцінні відносини між собою в умовах активних бойових дій.

За словами Буданова, питання майбутніх відносин України та Росії можна буде обговорювати лише після припинення війни.

Раніше Кирило Буданов заявив, що переговорний процес з Росією не перебуває у глухому куті. Робота над досягненням миру триває, її значна частина не є публічною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.