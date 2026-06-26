Буданов пояснив, чому зарано говорити про відносини України та Росії після війни
- Буданов заявив про різні можливі сценарії відносин України та Росії після війни.
- Глава ОП наголосив, що РФ, імовірно, залишатиметься сусідом України.
- Він закликав не говорити про майбутню взаємодію з Москвою під час активної фази війни.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що зарано говорити про майбутні відносини України та Росії після завершення війни, однак країні потрібно готуватися до того, що РФ все ж залишатиметься сусідньою державою.
Про це Буданов сказав під час зустрічі зі студентами Національного університету Києво-Могилянська академія.
Буданов про сусідство з РФ
За його словами, після завершення бойових дій можливі різні сценарії розвитку відносин між Києвом і Москвою.
— Варіанти є абсолютно різні, але я ж кажу: у будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися, — сказав глава Офісу президента.
Водночас Буданов наголосив, що зараз Україна перебуває у фазі повномасштабної війни, тому говорити про майбутні формати взаємодії з РФ передчасно.
— Треба зупинити війну. Ми знаходимося в гарячій стадії конвенційної відкритої війни, і говорити зараз про те, якими будуть відносини в цей період, просто некоректно, — зазначив він.
Глава ОП також провів історичні паралелі, зауваживши, що навіть під час Другої світової війни держави не будували повноцінні відносини між собою в умовах активних бойових дій.
За словами Буданова, питання майбутніх відносин України та Росії можна буде обговорювати лише після припинення війни.
Раніше Кирило Буданов заявив, що переговорний процес з Росією не перебуває у глухому куті. Робота над досягненням миру триває, її значна частина не є публічною.