У тимчасово окупованому Криму та Севастополі запроваджують режим надзвичайної ситуації на тлі посилення ударів Сил оборони України по військових об’єктах Російської Федерації.

Про це повідомляють призначені Росією окупаційний псевдоочільник Криму Сергій Аксьонов та псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Режим надзвичайної ситуації у Криму

За інформацією російських окупантів, з 13:00 26 червня у Криму та Севастополі запроваджується режим надзвичайної ситуації.

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– Рішення ухвалено насамперед для впорядкування питань економічного характеру. Правовий режим НС дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення, – сказав Аксьонов.

Як стверджує Развожаєв, ситуація з енергопостачанням залишається складною у Криму. Він висловив сподівання, що у Севастополі протягом доби світло вдасться відновити.

За словами псевдогубернатора Севастополя, режим надзвичайної ситуації запроваджують для того, щоб підприємці нібито могли оцінювати певні моменти в ситуаціях зобовʼязань, як форс-мажорні.

Крім цього, він радить жителям Криму звертатися в окупаційні муніципальні комісії за компенсаціями у разі перепадів напруги, внаслідок чого може згоріти обладнання першої необхідності.

Надзвичайна ситуація – що передбачає

Надзвичайний ситуація є особливим правовим режимом, який тимчасово запроваджують у країні або окремих областях через масштабні катастрофи, епідемії, масові заворушення чи загрозу захоплення влади.

Завдяки йому керівництво отримує розширені повноваження, необхідні для швидкої ліквідації небезпеки та стабілізації ситуації. Наразі достеменно не зрозуміло, які саме обмеження передбачатиме НС у Криму та Севастополі.

У ніч проти 26 червня було чутно вибухи в Криму. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, після чого в районі Керчі зафіксували пожежі. Після цього рух Кримським мостом перекривали на понад шість годин.

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