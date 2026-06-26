Міністерство культури Молдови оприлюднило перелік артистів, яких не рекомендують запрошувати на концерти та інші культурно-мистецькі заходи в країні. До списку потрапив і український співак Олег Винник.

Крім нього, до переліку увійшли ще 24 артисти — переважно російські виконавці та гурти. Серед них Баста, Сергій Шнуров і гурт Ленінград, Єгор Крід, Дмитро Маліков, Ігор Ніколаєв, Леонід Агутін, t.A.T.u, Ночниє Снайпєри, Рукі Ввєрх, Моргєнштерн та інші.

У документі зазначено, що перелік має рекомендаційний характер і буде оновлюватися відпоідно до нових звернень від організаторів культурних заходів.

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Як формували перелік артистів

У Мінкульті Молдови пояснили, що список склали на основі звернень державних закладів культури та концертних організаторів.

Ще у лютому 2026 року відомство попросило організаторів заздалегідь повідомляти про намір запросити іноземних артистів, насамперед із країн СНД та держав, засуджених міжнародною спільнотою за збройну агресію.

У міністерстві наголосили, що цей перелік має рекомендаційний характер. Він не забороняє проводити концерти чи інші культурні заходи, а покликаний допомогти уникнути можливих ризиків для безпеки Молдови.

Які наслідки можуть чекати організаторів

Якщо організатори все ж запросять артистів із цього списку або публічних осіб, які підтримували чи виправдовували збройну агресію, вони самі відповідатимуть за можливі наслідки.

Зокрема, таким артистам можуть не дозволити в’їзд до Молдови. Через це концерт можуть скасувати, а організатор і партнери ризикують зазнати репутаційних втрат.

Міністерство також радить звертатися за його позицією ще до того, як оголошувати захід і відкривати продаж квитків.

На момент публікації Олег Винник публічно не коментував включення свого імені до цього списку.

Фото: Олег Винник

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