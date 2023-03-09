КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік Жовтого моря

Березень, 09 в 14:50

Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Жовтого моря в четвер, 9 березня.

Про це повідомляє південнокорейське агенство Yonhap з посиланням на військових офіційного Сеула.

У Республіці Корея вважають, що це – демонстрація сили з боку КНДР напередодні великих південнокорейсько-американських військових навчань, які мають розпочатися наступного тижня.

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Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що зафіксував запуск з північного портового міста Нампо о 18:20 за місцевим часом. Більш детальна інформація не була надана.

— Одночасно з посиленням моніторингу і пильності наші військові підтримують стан повної готовності у тісній співпраці зі Сполученими Штатами, – йдеться у повідомленні.

Останній запуск відбувся в той час, коли союзники готуються до навчань Freedom Shield (Щит свободи), які розпочнуться у понеділок, 13 березня, та триватимуть до 23 березня. Навчання відбуватимуться паралельно з масштабними польовими навчаннями під назвою Warrior Shield (Щит воїна).

Минулого місяця Пхеньян пригрозив Сеулу і Вашингтону “безпрецедентно” сильною протидією, якщо вони продовжать реалізацію цьогорічних планів об’єднаних навчань, які у КНДР розцінили як підготовку до агресивної війни.

У лютому, після того, як США та Республіка Корея оголосили про майбутні спільні військові навчання, КНДР запустила балістичну ракету великої дальності. Вона впала у виключній економічній зоні Японії на захід від острова Хоккайдо.