КНДР провела випробування балістичної ракети далекого радіусу дії

Лютий, 18 в 15:51

Північна Корея 18 лютого запустила балістичну ракету великої дальності після того, як США та Південна Корея оголосили про майбутні спільні військові навчання.

Про це повідомляє Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Балістична ракета запущена з району Сунан поблизу Пхеньяна і впала у виключній економічній зоні Японії на захід від острова Хоккайдо. Це підтвердив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда.

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У Міноборони Японії уточнили, що ракета сягнула висоти 5,7 км і пролетіла відстань близько 900 км.

Випробування балістичної ракети відбулося після того, як напередодні Міністерство закордонних справ КНДР розкритикувало США і Південну Корею через їхні плани щодо майбутніх військових навчань.

Днями Південна Корея оприлюднила безпековий документ, у якому вперше за шість років назвала КНДР своїм ворогом.

Причина – ядерні програми та випробування Пхеньяна “серйозно загрожують нашій безпеці”.

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Джерело: СNN