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Армія РФ обладнує інженерні загородження, окопи й бліндажі в Ялті – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські військові РФ
Фото: Міноборони

На території прибережних турбаз і пансіонатів в Ялті Донецької області Росія додатково розмістила близько 1 тис. військовослужбовців.

За даними Генерального штабу ЗСУ, через це повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів.

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Водночас помічено обладнання інженерних загороджень, окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів.

Також збільшено кількість навчальних стрільб російських військових з різних видів озброєння в напрямку моря, додали у Генштабі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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