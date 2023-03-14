Армія РФ обладнує інженерні загородження, окопи й бліндажі в Ялті – Генштаб

Березень, 14 в 18:18

На території прибережних турбаз і пансіонатів в Ялті Донецької області Росія додатково розмістила близько 1 тис. військовослужбовців.

За даними Генерального штабу ЗСУ, через це повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів.

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Водночас помічено обладнання інженерних загороджень, окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів.

Також збільшено кількість навчальних стрільб російських військових з різних видів озброєння в напрямку моря, додали у Генштабі.