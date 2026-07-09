Нардеп Микола Тищенко вніс 10 млн грн застави, яку йому визначив Вищий антикорупційний суд у справі про вимагання $1 млн за “вирішення питання” з кол-центрами.

Про це повідомив адвокат Тищенка, пише Суспільне.

Тищенко вніс 10 млн грн застави

– За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа, – сказав адвокат.

Захисник прокоментував можливість оскарження рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу у справі про вимагання неправомірної вигоди.

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– Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі, – зауважив адвокат.

ВАКС заперечив надходження застави

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що станом на зараз кошти застави на рахунок ще не надійшли. Про це пише УНН.

– Ми поки що не бачимо грошей на рахунку, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня ВАКС обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 10 млн грн. Його підозрюють у вимаганні $1 млн за “вирішення питання” з кол-центрами.

Відповідно до рішення суду, Тищенко зобов’язаний виконувати низку процесуальних обов’язків.

Зокрема, він має прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, здати на зберігання закордонні паспорти, носити електронний засіб контролю та не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду.

Також нардеп повинен повідомити про будь-яку зміну місця проживання або роботи.

29 червня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Тищенку про підозру у вимаганні $1 млн за “вирішення питання” з кол-центрами та у внесенні завідомо неправдивих відомостей до декларації.

За інформацією слідства, у серпні 2023 року депутат, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, звернувся до особи, яку вважав причетною до їхньої роботи, з вимогою надати понад $1 млн неправомірної вигоди.

Натомість він обіцяв використати свої депутатські повноваження для втручання в діяльність одних кол-центрів в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших.

Отримати неправомірну вигоду народний депутат не встиг.

Крім того, Тищенко легалізував 12,6 млн грн незаконного походження шляхом оформлення фіктивного договору дарування коштів із колишньою дружиною.

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