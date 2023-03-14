Березень, 14 в 8:19

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що захист кордонів європейської держави – України – не є життєво важливим інтересом США, і що американські політики мають бути зосереджені на своїй країні.

Про це пише видання New York Times.

Видання зазначає, що ДеСантіс є практично оголошеним кандидатом у президенти США на виборах 2024 року.

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Ведучий програми на каналі Fox News Такер Карлсон, який до того ж є затятим противником допомоги Україні, зачитав в ефірі заяву ДеСантіса.

Губернатор Флориди ДеСантіс вважає, що Байден робить надто багато, не має чітко визначеної мети, і вчиняє дії, які можуть спровокувати війну між США та Росією.

– Хоча у США багато життєво важливих національних інтересів – охорона наших кордонів, розв’язання проблеми кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також протидія економічній, культурній та військовій могутності китайської комуністичної партії – подальше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не є одним із них, – ідеться в заяві Рона ДеСантіса.

Варто зазначити, що думка ДеСантіса на політику щодо України збігається з поглядами колишнього президента США Дональда Трампа.

Трамп неодноразово заявляв, що обидві сторони втомилися і готові укласти угоду і що смерть і руйнування мають закінчитися зараз. Трамп також заявив, що він дозволив би Росії взяти собі частину України в результаті переговорів.

Варто зазначити, що позиція Рона ДеСантіса і Дональда Трампа різко розходиться з позицією республіканців, які стоять на боці України.

Серед тих, хто підтримує Україну, – ексвіцепрезидент Майк Пенс, колишня посол Ніккі Гейлі, колишній губернатор Кріс Крісті з Нью-Джерсі та сенатор Тім Скотт з Південної Кароліни. Також Україну підтримують більшість сенаторів-республіканців, включно з Мітчем Макконнеллом із Кентуккі.