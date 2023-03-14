Березень, 14 в 20:12

Анексовані Росією території України ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою, а президент Росії Володимир Путін повинен звільнити всі загарбані українські території.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Берліні.

– Російська окупація є кричущим порушенням міжнародного права. Наша вимога чітка: Путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести війська з території України, – заявив Шольц.

Німецький канцлер додав, що світ ніколи не визнає окупацію Росією частини України та проведених восени 2022 року фейкових референдумів у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

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Олаф Шольц заявив, що принцип територіальної недоторканності є непорушним, тому Німеччина, як і міжнародна спільнота, не визнаватимуть “незалежності” Нагорного Карабаху.

Очільник німецького уряду вважає, що сьогодні надзвичайно важливим є активізація зусиль щодо мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагорного Карабаху.

– На міжнародному рівні Німеччина не визнала Нагірний Карабах незалежною республікою, тож так Німеччина у той час висловила свою позицію, – сказав він у відповідь на питання журналіста, чи визнає Берлін Карабах територією Азербайджану.

Олаф Шольц заявив, що спільною метою світової спільноти є завершення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією заради добробуту жителів Карабаху. Рішення має враховувати інтереси народів обох держав і відповідати міжнародним нормам.

Президент Азербайджану нагадав, що протягом 30 останніх років 20% території його країни були окуповані Вірменією, а 1 млн азербайджанців стали біженцями.

Джерело: phoenix