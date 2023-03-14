США шукають нові методи покарання російських олігархів – AP

Березень, 14 в 16:19

Мінфін та Мін’юст США зосередять зусилля на ліквідації власності російських олігархів, посиленні фінансових санкцій та закритті лазівок у законодавстві, що дозволяють мільярдерам із РФ використовувати підставні компанії, пише Associated Press.

Ендрю Адамс – керівник робочої групи американського уряду KleptoCapture, що займається дотриманням економічних обмежень на території США, накладених на РФ та її мільярдерів, повідомив агентству, що вони приділяють першочергову увагу виявленню тих, хто допомагає росіянам уникати санкцій і порушувати експортний контроль.

За даними звіту Міністерства фінансів США, наразі в усьому світі заблоковані або заморожені активи росіян на понад $58 млрд, зокрема дві розкішні яхти вартістю $300 млн кожна в Сан-Дієго і на Фіджі, а також шість об’єктів нерухомості в Нью-Йорку і у Флориді вартістю $75 млн, що належать олігарху Віктору Вексельбергу.

Зараз дивляться

– США намагаються покарати спільників і керівників капіталом олігархів. Так, у справі Вексельберга федеральний суд Нью-Йорка висунув обвинувачення Володимиру Воронченку після того, як той допоміг зберегти власність Вексельберга. У лютому йому було висунуто обвинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США. Справу координували через групу KleptoCapture, – наголошує видання.

Згідно з даними дослідження, проведеного вченими Дартмутського університету, переслідування кількох ключових менеджерів з управління капіталом завдасть набагато більшої шкоди Росії, ніж санкції проти кожного олігарха окремо.

Ще один способом завдання шкоди російській економіці будуть спроби продати яхти та інше майно російських олігархів, а отримані гроші передати Україні.

Водночас Адамс визнає, що з цим є певні юридичні труднощі, але його робоча група вже досягла “успіху в роботі з Конгресом та представниками виконавчої влади в отриманні дозволу на передання певних конфіскованих коштів до Держдепу”.

Американський чиновник наголосив, що посилення законів, які слугують лазівками для тих, хто ухиляється від санкцій, також буде пріоритетом для всіх федеральних відомств.