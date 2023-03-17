Березень, 17 в 20:00

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. Користувачі соцмереж вже масово відреагували на історичну подію для України та всього світу.

Деякі українці вже жартують, що Путін сидітиме в одній камері з російським опозиціонером Олексієм Навальним, який фігурував в однойменному документальному фільмі, що отримав скандальний Оскар.

Інші вже ж створили меми про те, що Путін нікуди й не збирався виходити зі свого бункеру, в якому сидить з лютого 2022 року. Правда чи ні – суспільству достеменно невідомо, проте ця версія має право на існування. Факти ICTV зібрали найяскравіші коментарі користувачів соцмереж в одному матеріалі – дивіться далі.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

За даними МКС, є розумні підстави вважати, що російський лідер несе кримінальну відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) і переміщення населення (дітей) з окупованих районів України до Російської Федерації.